شاهد..زعماء الدول السبع يعتزمون عزل روسيا اقتصاديا

العالم - خاص بالعالم

الأزمة السياسية حملت المجتمع الدولي لتصعيد الضغط على روسيا في محاولة لثنيها عن المضي قدما في مشروعها هناك.

وأعلن زعماء الدول الصناعية السبع الكبرى أنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية، ويصعدون حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس "فلاديمير بوتين".

أما دول الاتحاد الاوروبي فهي تواصل العمل على نقاط الخلاف بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، وتتمثل في كيفية تأمين إمدادات النفط الى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

في المعسكر الداعم لاوكرانيا، تتهم كندا روسيا بارتكابها جرائم حرب، وتعلن عن تزويد كييف بأسلحة وعتاد جديد.

رئيس الوزراء الكندي، "جاستن ترودو"، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، إن كندا ستفرض عقوبات جديدة على 40 روسيا وخمسة كيانات مقربين من النظام في قطاع الدفاع.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "من الواضح أن فلاديمير بوتين مسؤول عن جرائم الحرب الوحشية هذه، ويجب محاسبته".

وفي السياق ذاته أكدت رئيسة البرلمان الألماني "بيربل باس" لـ"زيلينسكي" أن البرلمان سيسرع في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وان برلين وافقت على إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس، قالت إنها ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية.

وفي إطار الأحداث الميدانية، وصلت قافلة من الحافلات تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من جنوب شرق أوكرانيا إلى مدينة زابوريجيا، بينهم نحو 40 مدنيا كانوا يتحصنون داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني إن نحو 60 شخصا كانوا يحتمون داخل مدرسة في قرية بيلو-هوريفكا شرقي اوكرانيا قتلوا في قصف روسي.