الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: اميركا اضاعت الكثير من حقوق الشعب الايراني وعليها ان تعيدها للانتهاء من هذه الوقفة

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'واتساب' يطلق 3 تحديثات جديدة

اعتقال 12 فلسطينيا نصفهم من قرية رمانة في جنين + فيديو

اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

الإفراط في تناول ماء الليمون لفقدان الوزن قد يكون ضارا.. اعرف مخاطره

’لوكهيد مارتن’ ستضاعف إنتاج صواريخ جافلين بسبب الوضع في أوكرانيا