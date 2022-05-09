خطيب زاده: زيارة مورا الى ايران يؤكد ان المفاوضات تسير في الخطوات الصحيحة

قناة العالم
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده : لقد انتهى دور اميركا وقراراتها في العالم وان دول العالم بامكانها اتخاذ قراراتها الصحيحة
خطيب زاده: السويد لم تراعي حقوق حميد نوري وان ما حصل له مؤسف وعلى ستوكهولم ان تسير في الطريق الصحيح في قضية محاكمته
خطيب زاده: جلالي متهم بالتجسس وتم النظر في ملفه وتسبب بالحاق الضرر بالمصالح الايرانية
خطيب زاده: زيارة مورا الى ايران يؤكد ان المفاوضات تسير في الخطوات الصحيحة
خطيب زاده: نطالب اميركا بالعودة الى الاتفاق النووي وهناك من يحاول ان يشن الحرب الاعلامية ضد ايران برعاية اميركا
خطيب زاده: زيارة امير قطر تخص القضايا والعلاقات الثنائية بين البلدين وباقي دول منطقة الخليج الفارسي
خطيب زاده: هناك زيارة مرتقبة لامير قطر الى طهران وهي تاتي استجابة لزيارة الرئيس الايراني الى الدوحة
خطيب زاده: اميركا اضاعت الكثير من حقوق الشعب الايراني وعليها ان تعيدها للانتهاء من هذه الوقفة
خطيب زاده: زيارة الرئيس السوري الى طهران كانت مقررة من قبل
خطيب زاده: اميركا غير مستعدة للتوصل الى نتيجة
خطيب زاده: زيارة مورا الى ايران يؤكد ان المفاوضات تسير في الخطوات الصحيحة
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
صراع انجليزي اسباني في نهائي الابطال
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد..واشنطن تخطط الى عالم ما بعد الإنسانية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠
خاص بالعالم- مراسلون
ملف الأسرى.. السعودية تلجأ إلى الأكاذيب والتزييف
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥
خاص بالعالم- مراسلون
دلالات زيارة الأسد الى طهران وتحديات الرئاسة والمعارضة التونسية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥
قلم رصاص
الإستراتيجية الأميركية المربكة في المنطقة
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨
فلسطین
تفاعل کبير علی مواقع التواصل مع عملية العاد
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
'واتساب' يطلق 3 تحديثات جديدة
اعتقال 12 فلسطينيا نصفهم من قرية رمانة في جنين + فيديو
اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
الإفراط في تناول ماء الليمون لفقدان الوزن قد يكون ضارا.. اعرف مخاطره
’لوكهيد مارتن’ ستضاعف إنتاج صواريخ جافلين بسبب الوضع في أوكرانيا
مقالات و تحليلات
تونس مهددة بانهيار اقتصادي غير مسبوق وسط تفكك الديمقراطية
هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!
يوم انتخابي- عربي!
كيف تهاوى أمن الكيان المحتل مع خطابات السنوار النارية؟
لماذا يكثف الاحتلال اعتداءاته على الاقصى؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.