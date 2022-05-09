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إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.

وأشار إلى أن "السفينة كانت تحمل 34 حاوية تحتوي على زيت نخيل.. إنه من نوع المواد المحظور تصديرها مؤقتا".

وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.

يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.

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