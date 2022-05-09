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اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية من حيث المبدأ، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن هذا القرار صعب للغاية بسبب اعتماد بلاده على واردات النفط.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأبلغ كيشيدا، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"، بحسب صحيفة "يابان تايمز" اليابانية.

وتابع كيشيدا، "لدولة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، أنه قرار صعب للغاية"، مشددا على أهمية التنسيق بين دول مجموعة السبعة في هذا التوقيت.

واستحوذت روسيا على 3.6% من نسبة واردات اليابان من النفط الخام في عام 2021، مع وجود موردين رئيسيين في الشرق الأوسط.

وقال بيان لمجموعة السبع، "نلتزم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي". مضيفا، "سنضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة".

وكانت واشنطن، التي تقود جهودا لفرض عقوبات على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا، قد حظرت بالفعل استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي في مارس/آذار الماضي.

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