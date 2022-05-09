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عضو ائتلاف دولة القانون..

العراق لن يتجزأ وسيبقى موحدا بوجود الحشد الشعبي والمرجعية

العراق لن يتجزأ وسيبقى موحدا بوجود الحشد الشعبي والمرجعية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

بين عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان مشاريع تقسيم العراق الى أقاليم عرقية وطائفية لن يكتب لها النجاح بوجود المرجعية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، على الرغم من المحاولات الخارجية لتنفيذ هكذا مشاريع بايادي داخلية.

العالم-العراق

وقال الركابي ان “مشاريع الأقاليم وتقسيم العراق والتجزئة والتطبيع وابعاده عن الاتفاقية الصينية، كلها امور ليست جديدة وانما ضمن مخططات قديمة يراد تنفيذها في العراق”.

وأضاف ان “المشاريع المذكورة لن يكتب لها النجاح في العراق، حيث لايمكن تحقيق التجزئة او الأقاليم المبنية على البعد العرقي والطائفي او المذهبي، خصوصا بعد تجربة "إقليم" كردستان، اليوم فأن الكثير من الأسباب التي تخلق معرقلات في العمل السياسي”.

واكد ان “العراق لن يتجزأ وسيبقى موحدا بوجود الحشد الشعبي وقادته السياسيين والمرجعية الدينية من قبلهم، حيث سيتم احباط هكذا مخططات، رغم محاولات الأطراف الخارجية التي تسعى من خلال الايادي الداخلية لتنفيذ هكذا مخططات”.

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