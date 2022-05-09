الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

 الأتلتيكو يضع حدا لتفوق الريال وينتصر في 'ديربي مدريد'

 الأتلتيكو يضع حدا لتفوق الريال وينتصر في 'ديربي مدريد'
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

وضع الأتلتيكو حدا لإخفاقاته أمام جاره الريال وانتصر عليه بهدف دون رد في "ديربي مدريد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

العالم - رياضة

غلب الحماس على أجواء "وندا ميتروبوليتانو" منذ دقائق المباراة الأولى، حيث بحث الأتلتي عن التسجيل وإسعاد جماهيره مبكرا، في حين دخل الريال بتشكيلة ضمت العديد من العناصر الاحتياطية التي سعت إلى إثبات وجودها بأداء مميز.

وتبادل الطرفان المحاولات إلى أن نجح الأتلتي في كسر بياض النتيجة عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها البلجيكي يان كاراسكو بتسديدة قوية أعلنت عن أول أهداف المباراة.

في الشوط الثاني آلت الأفضلية بشكل واضح للأتلتي الذي وصل إلى شباك الريال في عدة مناسبات، غير أن تألق الحارس الأوكراني أندريا لونين والقائم الأيمن للمرمى الأبيض حالا دون نجاح غريزمان و كاراسكو في هز شباك "الملكي".

من جانبه، حاول الريال تدارك تأخره في الدقائق الأخيرة التي عرفت بعض الفرص لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، أخطرها كرة المدافع ناتشو.

وحافظ الأتلتي على نظافة شباكه حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية التي أعلنت تحقيق فريق المدرب دييغو سيميوني انتصاره الأول على الريال بعد 11 مواجهة كانت الغلبة في معظمها للفريق "الملكي".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 64 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع، في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر أن الريال حسم لقب الدوري رسميا في الجولة السابقة بعدما أنهى مواجهته أمام إسبانيول منتصرا برباعية نظيفة ليتوج بعدها بالدرع للمرة 35 في تاريخه.

روابط ذات صلة

برشلونة يقفز للوصافة بالفوز على سوسيداد

برشلونة يسحق اشبيلية ..لمطاردة ريال مدريد على الصدارة

رود غوليت أسطورة هولندا وميلان

بيكنباور أسطورة صنعت التاريخ مع بايرن ميونخ وألمانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف

خضروات تعزز صحة العظام

روسيا تحتفل بذكرى النصر على النازية قبل 77 عاما

الأنواء الجوية العراقية:تصاعدا للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية

طهران: ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مستدام وجدير بالثقة

 الأتلتيكو يضع حدا لتفوق الريال وينتصر في 'ديربي مدريد'