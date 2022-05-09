 الأتلتيكو يضع حدا لتفوق الريال وينتصر في 'ديربي مدريد'

العالم - رياضة

غلب الحماس على أجواء "وندا ميتروبوليتانو" منذ دقائق المباراة الأولى، حيث بحث الأتلتي عن التسجيل وإسعاد جماهيره مبكرا، في حين دخل الريال بتشكيلة ضمت العديد من العناصر الاحتياطية التي سعت إلى إثبات وجودها بأداء مميز.

وتبادل الطرفان المحاولات إلى أن نجح الأتلتي في كسر بياض النتيجة عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها البلجيكي يان كاراسكو بتسديدة قوية أعلنت عن أول أهداف المباراة.

في الشوط الثاني آلت الأفضلية بشكل واضح للأتلتي الذي وصل إلى شباك الريال في عدة مناسبات، غير أن تألق الحارس الأوكراني أندريا لونين والقائم الأيمن للمرمى الأبيض حالا دون نجاح غريزمان و كاراسكو في هز شباك "الملكي".

من جانبه، حاول الريال تدارك تأخره في الدقائق الأخيرة التي عرفت بعض الفرص لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، أخطرها كرة المدافع ناتشو.

وحافظ الأتلتي على نظافة شباكه حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية التي أعلنت تحقيق فريق المدرب دييغو سيميوني انتصاره الأول على الريال بعد 11 مواجهة كانت الغلبة في معظمها للفريق "الملكي".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 64 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع، في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر أن الريال حسم لقب الدوري رسميا في الجولة السابقة بعدما أنهى مواجهته أمام إسبانيول منتصرا برباعية نظيفة ليتوج بعدها بالدرع للمرة 35 في تاريخه.