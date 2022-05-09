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مدربة إيرانية تقود سيدات العراق في غرب آسيا

مدربة إيرانية تقود سيدات العراق في غرب آسيا
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الأحد، تعاقده مع المدربة الإيرانية شهناز ياري وطاقمها المساعد، لقيادة منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا التي تقام بالسعودية منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

العالم - رياضة

وقال فراس بحر العلوم، رئيس اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي، في تصريحات صحفية،: "المدربة الإيرانية شهناز ياري والطاقم المساعد لها يصلون غدا الإثنين إلى العاصمة بغداد، لتقديم الجهاز الفني الإيراني رسميا لوسائل الإعلام".

وأضاف: "المدربة الإيرانية وكادرها المساعد سيختبرون عددا كبيرا من اللاعبات بغية التوصل إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستمثل العراق في بطولة غرب آسيا".

وتابع بحر العلوم: "الاتحاد العراقي سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطلاق بطولة غرب آسيا للوقوف على جاهزية اللاعبات".

وختم: "المدربة الإيرانية تعد من خيرة مدربي إيران، وهي مكسب للمنتخب العراقي، لاسيما أنها قادت سيدات إيران وتحمل من الفكر التدريبي الكثير الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

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