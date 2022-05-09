شاهد..انجازات ايران في توليد المحركات الكهربائية العملاقة

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير احدى الشركات الكبيرة والرائدة في مجال تصنيع المحركات الكهربائية "شركة جمكو الإيرانية" محمد رسمتي، في حديث لبرنامج "صباح جديد" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن شركة "جمكو" تم انشاؤها بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران نظرا للتنمية والقفزة الكبيرة التي حدثت في صناعة البلاد، كالمولدات والبتروكيماويات، لذا كنا بحاجة الى محركات كهربائية عملاقة، ومن هذا المنطلق اسسنا شركة توليد محركات كهربائية محلية الصنع من اجل دفع عجلة الصناعة الايرانية الى امام.

واضاف، أن شركة "جمكو" تصنع محركات كهربائية كبيرة وعملاقة، مشيرا الى ان الشركة توفر كافة حاجة البلاد، اضافة الى التصدير الى خارج.

واوضح رستمي حول أهمية صناعة المحركات الكهربائية، أن كل شركة ومصنع لديهما خطوات ومسير يتبعانه، وفي هذه الخطوات الكل يحتاج الى محركات كهربائية من اجل انتاج منتجه، لذا هنا تكمن اهمية المحركات الكهربائية وصناعتها داخل ايران وتصديرها الى الخارج بدل استيرادها.

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