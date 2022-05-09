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قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي : على الصعيد العسكري فان المشهد البارز أمام الأعين هو فترة الدفاع المقدس حيث لدينا 14 ألف شهيد من العمال

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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