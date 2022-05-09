قضاء مصر يستكمل محاكمة محمود شعبان بقضية الانضمام لـ'الجيش الحر' بسوريا

العالم - مصر

وتنظر الدائرة الثانية للإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، جلسة محاكمة محمود شعبان، بعد تأجيل هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الجلسة الماضية لانتداب محامي للدفاع عن المتهم محمود شعبان، إذ تبين عدم حضور أي محام معه خلال انعقاد أولى جلسات محاكمته، فأمرت المحكمة بندب محام لحضور الجلسات معه.

هذا وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أنه جاء في أوراق القضية قيام المتهم "محمود شعبان مصطفى عمران، 50 عاما، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر"، في مارس من العام 2013، بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، توجد خارج البلاد وهي جماعة "الجيش الحر" بسوريا، وكان الهدف من ذلك هو "تلقي تدريبات عسكرية وتحقيق العديد من الأغراض التي دائما تسعى إليها الجماعات الإرهابية، وهو إحداث حالة من الفوضى داخل البلاد، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي والحريات والحقوق".

كما أفادت التحقيقات بأن المتهم محمود شعبان أعد أعضاء هذه الجماعة التي انضم إليها تثقيفيا.