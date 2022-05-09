الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق..اجتماع 46 نائبا بعنوان مستقل لبحث المبادرات الاخيرة

العراق..اجتماع 46 نائبا بعنوان مستقل لبحث المبادرات الاخيرة
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، بعدم توصل النواب المستقلين في البرلمان العراقي لاتفاق يحدد وجهتهم، صوب مبادرتين سياسيتين طرحت من قبل التحالف الثلاثي، والاطار التنسيقي تقود لتشكيل الحكومة المتعثرة.

العالم-العراق

وقال المصدر إن اجتماعاً جمع 46 نائباً بعنوان مستقل في بيت النائب حيدر الشمخي، للتباحث حول المبادرات الأخيرة والمستجدات السياسية في البلاد.

وأضاف أن المجتمعين لم يخرجوا باتفاق نهائي يحدد وجهتهم، مع التأكيد على عقد اجتماع جديد قد يكون حاسماً خلال اليومين المقبلين.

وكان الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، تضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.

روابط ذات صلة

العراق..الحكيم يدعو لإنهاء ملف النزوح والعمل على إعادة النازحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عز الدين: الاستحقاق الانتخابي ونتائجه سيضعان لبنان على السكة الصحيحة

رعد: المقاومة قدر وجودي تحت سقفه تُرسم معالم الحياة السياسية

كشف تحركات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية السورية

العدو 'المرعوب' يبدأ المناورة الأكبر بتاريخه

كلمة مرتقبة للسيد الحوثي عصر اليوم

الطاروطي يكشف عن خطئه خلال تلاوة قرآن الفجر