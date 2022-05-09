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الصحة الإيرانية تسجل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 12 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم الاثنين).

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنين الى 141 الفا و177 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 488 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و225 الفا و189 شخصا.

وأضافت أن 896 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 5 الف و420 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و493 ألفا و179 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و378 الفا و545 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و619 الف و890 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و155الفا و443 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و153 الفا و878 جرعة.

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