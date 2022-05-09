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كشف تحركات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية السورية

كشف تحركات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية السورية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن وجود تحركات للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

العالم-العراق

وقال المصدر إن “القوات الأمريكية أجرت تحركات خلال اليومين الأخيرين في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا من جهة محافظة دهوك”.

وأضاف أن “هذه التحركات شملت القرى الواقعة على الشريط الحدودية من جهة معبر فيشخابور والقريبة من منطقة المحمودية في دهوك، وتهدف تلك التحركات لاستطلاع المواقع تمهيدا لدخول قوة أمريكية مدرعة خلال الأيام المقبلة واستقرارها بقاعدة الحرير في محافظة أربيل”.

وبالرغم من الحديث عن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من القواعد العسكرية، لكن تلك القوات ماتزال تتحرك بشكل طبيعي، خاصة في مدن منطقة كردستان.

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