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عز الدين: الاستحقاق الانتخابي ونتائجه سيضعان لبنان على السكة الصحيحة

عز الدين: الاستحقاق الانتخابي ونتائجه سيضعان لبنان على السكة الصحيحة
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أنّ "الاستحقاق الانتخابي والنتائج التي سيفرزها، سيمثلان الإجراءات والآليات والخطط والبرامج التي يتوقّف عليها تقرير الحلول والرؤى.

العالم - لبنان

واوضحالنائب ان من شأنالنتائج وقف التردي الاقتصادي والانهيار المالي والنقدي، وتداعيات ذلك على الواقع الاجتماعي، ووقف التردي والانهيار المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لوضع القطار على السكة الصحيحة، واتخاذ الخيارات الجريئة التي تعالج الوضع الاقتصادي".

وخلال لقاء سياسي أقيم في حسينية بلدة شحور الجنوبية، شدّد عز الدين على أن "التنازلات المتبادلة من جميع الأفرقاء ضرورة وحاكمة على الجميع، في حين أن رفضها سيؤدي إلى إضاعة الفرص الذهبية على لبنان واللبنانيين".

وختم عز الدين قائلًا: "إنّ المقاومة قدمت نموذجًا لعله يكون فريدًا لكل الناس في المواجهة العسكرية والأمنية مع هذا العدو، ونموذجًا في الأخلاق والصدق والتضحيات والوفاء لشعبها"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة استعادت الذات والثقة والأمل والإيمان بقدراتها وقدرات شعبها، وحقّقت معادلات الردع والنصر وحماية هذا البلد وسيادته واستقلاله".

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