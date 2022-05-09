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وزير خارجية بولندا: علاقات البلدين ترقى الى 5 عقود وايران سجلت لحظة تاريخية خالدة باستضافتها للاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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