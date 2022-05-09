خطيب زاده: لن نسمح بمنعنا من الإستفادة الكاملة من الإتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

إلا أن التوصل إلى اتفاق - والكلام لخطيب زادة - مرهون بقرار من واشنطن مشيرا الى أن واشنطن هي التي سلبت أرصدة الشعب الإيراني، وعليها أن تعيدها اليه.

خطيب زادة جدد التأكيد على أن ايران لن تسمح بأي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي مشيرا إلى أن زيارة كبير المفاوضين الأوروبيين انريكي مورا المقررة الثلاثاء الى طهران دليل على أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح.



وقال خطيب زاده :"ان زيارة مورا الى طهران والاتصال الهاتفي من قبل بوريل مؤشر على ان طريق المفاوضات سالك في الوقت الحاضر، لكن لابد من التأكيد أيضا على ان حقوق ايران يجب الحفاظ عليها على اساس الاتفاق النووي ولن نسمح بان تبقى ادوات الضغوط القصوى التي فرضها ترامب للقضاء على هذا الاتفاق".



هذا ومن المتوقع أن يصل مفاوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا إلى طهران بهدف تحريك المفاوضات المتوقفة منذ الحادي عشر من آذار/مارس الماضي.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في وقت سابق إنه يبحث عن 'طريق وسط لإنهاء الجمود الذي يهدد بتقويض أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية الأوروبية لإبرام اتفاق من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق النووي وإلغاء الحظر عن إيران.

وقال بوريل إنه هو من أراد أن يذهب مفاوض الاتحاد الأوروبي إلى طهران لمناقشة القضية، لكن إيران 'كانت مترددة جدا' واصفا مهمة مورا بأنها الرصاصة الأخيرة.

هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف.. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران.

المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.

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