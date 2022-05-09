مواقف القيادة الروسية حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

هنا من على منبر الاحتفال بذكرى هزيمة النازيين، أكد الرئيس الروسي ان روسيا اضطرت لصد عدوان محتوم عليها، بتحرك استباقي.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"روسيا صدت العدوان بشكل استباقي، وقرار العملية العسكرية اتخذ في الوقت المناسب، الناتو لم يرغب في سماعنا، وكانت هناك استعدادات لشن هجوم على دونباس وشبه جزيرة القرم.



الناتو بدأ يزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريا،وكل الدلائل كانت توحي بأن الصدام مع النازيين الجدد في اوكرانيا أمر لا مفر منه".



وفي الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على النازية، وكعادتها في التاسع من ايار مايو من كل عام، شهدت الساحة الحمراء اليوم عرضا عسكريا كبيرا، ومن اللافت أنه شارك في هذه المرة عسكريون من الوحدات التي تقاتل على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.



في المواقف قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن اقتراح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بسحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لأوكرانيا لاعادة اعمارها غير قانوني ويقوض الثقة بأوروبا.



ميدانيا، تدور معارك عنيفة في الشرق الاوكراني بين قوات روسية تتقدم في محاور عدة وقوات اوكرانية، حيث تشن القوات الروسية هجمات مركزة في تلك المناطق، بينما حذر الرئيس الاوكراني من صعوبة الاوضاع في تلك المناطق.

وفي ماريوبول قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تجري عمليات اقتحام لمصنع آزوفستال حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة.

وشهدت ماريوبول أكبر مدينة اوكرانية مطلة على بحر آزوف، معارك شرسة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع 'آزوفستال' الذي تحاصره.



قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية في شرق البلاد.وقالت روسيا في وقت سابق إنها ستعتبر وسائل نقل الناتو المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها.



من جهته اعلن الجيش الأوكراني إن أربعة صواريخ روسية عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

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