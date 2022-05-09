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اكثر من 70 حزبًا سياسيا يوقعون وثيقة لدعم السيادة السودانية

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكثر من 70 حزبًا وكيانا سياسيا وقعوا إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بعيدًا عن مبادرات اجنبية يرون أنها مدعاة لتدخل اجنبي في الشأن الداخلي للسودان لشق الصف الوطني عبر انتقاء أحزاب معينة.

العالم - مراسلون

الإعلان الوطني دعا للاصطفاف حول جبهة عريضة تضم كل القوي السياسية والمدنية والاهلية والشبابية الداعمة للانتقال الديمقراطي والسيادة الوطنية حسب تعبيرهم.

يدعو الاعلان لتهيئة المناخ المناسب للحوار وتعزيز التوافق لضمان نجاح الفترة الانتقالية ورد السلطة للشعب السوداني وانهاء حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد والتدهور الاقتصادي والسياسي والامني.

وفيما يتعلق بآلية الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد أكدت الاحزاب السياسية والكيانات المختلفة المشارك في الاعلان الوطني أكدت ترحيبها بالوساطة الدولية ولكن وفق مبدأ السيادة الوطنية والحيادية تجاه كل المكونات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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