وفاة 12 مريضا يمنيا لتنصّل العدوان عن تسيير الرحلات المفترضة

العالم - مراسلون

المعنيون اكدوا ان هذه الحالات يستحيل عليها السفر الا عبر مطار صنعاء لصعوبة وضعهم الصحي وتسبب إلغاء رحلتهم الأولى بمضاعفات نفسية كبيرة.



واشار مختصون أن حالات الوفاة لمن هم بحاجة السفر للعلاج ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تعنت قوى العدوان وتخاذل الأمم المتحدة التي تشرعن استمرار وتشديد الحصار . وتنتظر اكثر من ثلاثين ألف حالة مسجلة السماح لها بالسفر لتلقي العلاج.



مراقبون يرون ان هذه الهدنة لم تكن سوى ورقة يلعب بها تحالف العدوان لتظليل الرأي العام والضغط اكثر على اليمنيين ومفاقمة معاناتهم الإنسانية.

وسط سخط واستياء كبير من عدم الالتزام بتنفيذ بنود الملف الانساني والاستهتار بمعاناة المرضى.

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