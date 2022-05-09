قائد الثورة الاسلامية يشيد بصمود العمال الذي أفشل أهداف الأعداء

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وخلال اللقاء أكد سماحته أن لقاءنا السنوي مع العمال من أجل أن نشكر العمل ونقدر العمل نفسه لذلك نود أن نشكر عمالنا الأعزاء وتأسيّا بالنبي الأكرم أقبل أياديكم كما نريد ايضا تكون قيمة العمل معروفة بالمجتمع حيث ان للعمل قيمة في الاسلام".

وأكد سماحته:" أن نظرة الإسلام إلى العامل نظرة تقديرية، وهي نظرة قِيَمية، على عكس النظرة الاستغلالية لدى النظام الرأسمالي، والنظرة الشعاراتية لدى النظام الشيوعي المنهار".

هذا وأشاد قائد الثورة الاسلامیة بدور العمال فی المجالات المختلفة کوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة وکذلك دعم اقتصاد البلاد الی جانب دورهم السیاسی فی البلاد.

وأكد سماحته:" لقد أظهر عمال فترة الثورة حتى الآن أن دوافعهم الوطنية لامعة وبارزة في جمیع المجالات، أي في المجال العسكري، وفي المجال الاقتصادي، وفي المجال السياسي".

وأكد العمال المشاركون في اللقاء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه العامل في الانتاج الوطني وتأثيره على الإزدهار الاقتصادي في البلاد.

وقال عامل ایرانی:" حسب ما قال سماحة قائد الثورة اکد سماحته مرارا علی دور العمال في الانتاج الوطني والذی یساعد علی الازدهار الاقتصادي في البلاد ونحن علینا ان نجد في عملنا کي نکون مثمرین ومؤثرین".

وقال عامل آخر:" العامل يستطيع أن يكون له دور اساسي في تحقیق الشعار الذي طرحه قائد الثورة الاسلامیة مطلع العام الایراني 'الانتاج المعرفي وايجاد فرص العمل' .

هذا وإن الازدهار الاقتصادي العادل يشكل المحور الاساس والرئيسي في تعليمات قائد الثورة الاسلامية من اجل تحقيق شعار العام وبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي.

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