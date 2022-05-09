تبون يكشف سبب استحداث ولايات جزائرية جديدة

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "النهار" عن تبون قوله إنه تقرر مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، إلى جانب استحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية.

وشدد تبون على ضرورة إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، عن طريق مراعاة عامل مسقط الرأس للموظفين المنقولين من الولايات الأم، وكذلك فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قرر مساء أمس الأحد، استحداث 10 ولايات جديدة، لتضاف إلى الولايات الـ48 للبلاد.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".

وأوضح البيان أن القرار يشمل ولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة.