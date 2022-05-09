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اول لقاء يعقده الرئيس الأسد بعد عودته من طهران.. اليكم التفاصيل

اول لقاء يعقده الرئيس الأسد بعد عودته من طهران.. اليكم التفاصيل
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر بيتر ماورير عمل اللجنة في سوريا والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

العالم - سوريا

واعتبر الرئيس الأسد أنَّ الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

وأعرب ماورير عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.

حضر اللقاء فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وخالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وكريستوف مارتن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.

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