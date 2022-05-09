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أ ف ب: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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