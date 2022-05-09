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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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وكالة تاس: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا ستؤتي ثمارها
أ ف ب: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي
الخارجية السورية:الحرص على مساعدة الشعب السوري يتطلّب تغيير المقاربة الخاطئة التي لا زال يتبناها منظّمو المؤتمر وإنهاء الاحتلال
الخارجية السورية: لم يعد خافياً على أحد مدى تسييس الدول المنظمة لمؤتمر بروكسل لموضوع تقديم المساعدات الإنسانية وربطه بشروط سياسية
أ ف ب: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية السورية: مؤتمر"بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة" لايتّفق مع المبادئ الأممية ويعقد بدون مشاركة الدولة المعنيّة وهي سورية
وزارة الخارجية السورية: مؤتمر"بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة" لايتّفق مع المبادئ الأممية ويعقد بدون مشاركة الدولة المعنيّة وهي سورية
وزير خارجية بولندا زبيغنيو رايو: نطالب بإحياء ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي مع ايران
وزير خارجية بولندا: علاقات البلدين ترقى الى 5 عقود وايران سجلت لحظة تاريخية خالدة باستضافتها للاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية
قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي : على الصعيد العسكري فان المشهد البارز أمام الأعين هو فترة الدفاع المقدس حيث لدينا 14 ألف شهيد من العمال
وكالة تاس: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا ستؤتي ثمارها
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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