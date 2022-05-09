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الرئيس الصيني:بكين تدعم أي جهود لتعزيز الحوار السياسي بين موسكو وكييف

الرئيس الصيني:بكين تدعم أي جهود لتعزيز الحوار السياسي بين موسكو وكييف
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مؤتمر بالفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس على ضرورة الحاجة إلى استعادة السلام في أوكرانيا من خلال دعم المفاوضات الروسية الأوكرانية.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال الرئيس الصيني: "إن الصين تؤيد السلام دائما.. يجب على كل طرف من الأطراف المعنية دعم استعادة السلام من خلال دفع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى الأمام".

كما أوضح شي جين بينغ، أن بكين تدعم أي جهود يبذلها المجتمع الدولي من شأنها تعزيز الحوار السياسي بين موسكو وكييف. كما نوه بضرورة توجه الاتحاد الأوروبي لإجراءات فعالة في هذا الاتجاه، مذكرا أن أمن الدول الأوروبية يعتمد على الوضع في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الصيني: "بسبب الأزمة الأوكرانية، وجدت أوروبا نفسها مرة أخرى عند مفترق طرق. يجب بذل كل جهد ممكن لتجنب تصعيد الصراع وتنامي حجمه، لأن هذا قد يؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".

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الرئيس الصيني:بكين تدعم أي جهود لتعزيز الحوار السياسي بين موسكو وكييف