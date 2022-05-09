الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصرالله: الجنوب والقرى الحدودية لم تكن في يوم من الايام منذ 1948 موضع اهتمام الدولة

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصرالله: من يطالب بنزع سلاح المقاومة، إمّا جاهل وإمّا متجاهل

الخطر على الحريات في البحرين

الشبكة الخلوية اللبنانية تعلن عن الخطوات التصعيدية لتحصين القطاع

بالفيديو.. اكثر من 70 حزبًا سياسيا يوقعون وثيقة لدعم السيادة السودانية

قتيل وعدة إصابات بسجن للإنتقالي في عدن

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-05-2022