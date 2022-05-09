موقع استخباري: بن طحنون يعمق علاقته الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي

العالم- الامارات

وقال موقع "إنتلجنس أونلاين" إن طحنون يعمق مصالحه الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، بعد عام ونصف من تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وبين أن طحنون بن زايد تربطه مصالح بشركة "ويز إير" أبو ظبي، وهي شركة مقرها الإمارات أطقت عام 2020.

وذكر أن مجتمع الأعمال في الإمارات متأهب لأقصى درجة لتنفيذ مشاريع أبوظبي الكبرى في فلسطين المحتلة.

وأوضح الموقع أن طحنون يرأس صندوق الثروة السيادية "ADQ القابضة لشركة موانئ أبوظبي لتصبح المسؤول اللوجستي عن التبادلات التجارية بينهما.

ونبه إلى أنه يسعى إلى أن يكون بقلب علاقة "دفاعية وأمنية" ناشئة بين الدولتين.

وذكر أن طحنون عين بمارس 2021 أشينوام كوهين ابنة رئيس الموساد السابق "يوسي كوهين" مديرة للموارد البشرية بالمكتب الإسرائيلي لمجموعة "G42".

وأشار إلى أنه الجناح العسكري لقوة الإمارات السيبرانية الذي يقوده "طحنون" بنفسه.