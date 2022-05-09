سوريا : الافراج عن الدفعة الأولى وفق العفو الرئاسي بالحسكة

العالم - سوريا

وأفادت "سبوتنيك " عن وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 من أبريل/نيسان الماضي، من أبناء محافظة الحسكة إلى مطار القامشلي الدولي، اليوم الاثنين 9 مايو/أيار، تمهيداً لتسليمهم لذويهم حسب الأصول المتبعة.

وضمت الدفعة الأولى كلاً من نوشين محمد نذير عثمان وأيمن عماد الدين النجم وإبراهيم عبد الله المهاوش وعمر محمود الجاسم وبشار حمزة المحمد وخضر محمد الحسن ومحمد حسين الوكاع، وهم محكوم عليهم بقضايا متعددة تخص أمور الإرهاب.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك دفعات أخرى ستصل تباعًا إلى المحافظة، وذلك عبر النقل الجوي حصرا نتيجة انتشار حواجز قوات "قسد" على الطرق العامة الرابطة بين المحافظة والمحافظات السورية الأخرى.

وتابعت بأنه فور وصول الدفعة الأولى استقبلهم محافظ الحسكة وضباط اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك للقاء معهم وتسليهم إلى ذويهم.