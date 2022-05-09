الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الثقافة :

معرض طهران الدولي للكتاب انطلاقة جديدة للتعاون الثقافي بين ايران وقطر

معرض طهران الدولي للكتاب انطلاقة جديدة للتعاون الثقافي بين ايران وقطر
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي"، ان معرض طهران الدولي للكتاب، يشكل انطلاقة جديدة للتعاون الثقافي بين ايران وقطر؛ مبينا انه في ضوء التعاون الثقافي الواسع بين البدين، ستحل قطر ضيف شرف على المعرض هذا العام.

العالم - ايران

جاء ذلك في مدونة نشرها وزير الثقافة الايراني على حسابه بموقع اينستغرام اليوم الاثنين؛ حيث اشار الى زيارته امس لمصلى الامام الخميني (رض) الكبير والذي يستضيف الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، وتفقده سير الاعمال التحضيرية لهذا الحدث الثقافي الدولي.

واشار "اسماعيلي" الى ان المعرض انعقد خلال العامين الماضيين عبر الفضاء الافتراضي وذلك في سياق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد؛ مبينا ان الدورة الحالية لمعرض الكتاب في طهران ستقام حضوريا وافتراضيا.

واضاف، ان القسم الحضوري يضم 170 دار نشر اجنبي والفا و700 دار محلي، بينما يبلغ عدد دور النشر (الاجنبية والمحلية) المشاركة في القسم الافتراضي لهذا المعرض، الفين و800 دار.

وحول الشخصيات الثقافية الاجنبية التي ستشارك في معرض طهران الدولي للكتاب هذا العام، اعلن وزير الثقافة حضور ممثلين عن 32 دولة؛ مصرحا انه في ضوء الرؤية التي تحملها الحكومة ازاء العلاقات مع دول الجوار، فقد تم دعوة قطر لتحل ضيف شرف على هذا المعرض.

علما ان مراسم افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، ستقام غدا الثلاثاء (10 ايار/ مايو)، بينما يفتح المعرض ابوابه على زواره اعتبارا من يوم الاربعاء 11 ايار ويستمر على مدى 11 يوما.

روابط ذات صلة

معرض للصناعات اليدوية الايرانية في حلبجة شمالي العراق

178 ناشرا اجنبيا يشاركون في معرض طهران الدولي للكتاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسار الوفاء للمقاومة

ما هي المهام التي يضطلع بها برلمان لبنان؟

سياسة امريكا.. غسل ادمغة الرأي العام وكتم افواه لاحتلال الدول

وزير الدفاع البريطاني: بريطانيا ستدعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم

قوى فلسطينية تدعو للتصدي للمستوطنين في الضفة الغربية مساء اليوم

بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامية يشيد بصمود العمال الذي أفشل أهداف الأعداء