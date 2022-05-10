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الأوقاف الأردنية: لا نقبل إملاءات حكومة الاحتلال على الاقصى

الأوقاف الأردنية: لا نقبل إملاءات حكومة الاحتلال على الاقصى
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى المبارك، تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الاملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الأردن

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء أمس أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، إلا أن اجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها شرطة الاحتلال على الأرض تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

وأشارت إلى أنها ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات، وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.

الى ذلك حذر الملك الأردني عبدالله الثاني من التضييق المستمر الذي يطال المسيحيين في الأراضي الفلسطينية بخاصة في مدينة القدس، ما يهدد وجودهم إذا ما استمرت هذه الضغوط وفقا لوكالة بترا الاردنية.
وأكد خلال لقائه امس الاثنين في نيويورك عدداً من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضره ومستقبله، لافتا إلى أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة والحيلولة دون فقدانه.
وأشار إلى أن بعض ممتلكات الكنائس في الأراضي المحتلة صادرتها منظمات متطرفة، كما تخضع ممتلكات أخرى لها لضرائب عالية.
وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي.

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