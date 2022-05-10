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مناورة الاحتلال كشفت شيئاً مثيراً للمرة الاولى.. ما هو؟

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يدعي في العلن بان مناورته تحاكي حرباً مع غزة ولبنان، وانها مخططة مسبقاً العام الماضي، غير ان معركة سيف القدس شغلته عن تنفيذها.

خاص بالعالم

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان المناورة التي سميت"مركبات النار" تحاكي كما يقول كيان الاحتلال سيناريوهات شديدة الخطورة وعلى جبهات متعددة تهدد كيانه، لكن بدون شك فان توقيت وشكل طبيعة المناورة تحمل الكثير من الرسائل، وهي تؤكد على النزعة العدوانية بالدرجة الاولى للكيان الصهيوني القائم على التوسع العسكري والعدوان.

واوضح حجازي: ان الفارق في هذه المناورة هو ان الاحتلال الصهيوني يستعد لمواجهة حرب على جبهات وساحات متعددة لن يكون فيها صاحب اليد العليا، بعدما ادرك ان عمقه سيكون للمرة الاولى مكشوفاً امام كثافة وغزارة نارية مدمرة ودقيقة من جبهات متعددة، مشيراً الى ان حدود فلسطين المحتلة من الشمال والجنوب وحتى من الضفة الغربية وفقاً لبعض القراءات، عرضة لاختراقات واسعة على المستوى البري، بمعنى ان هناك تهديد لجغرافيا كيان الاحتلال وهذه المسألة يواجهها للمرة الاولى في تاريخه، بان تكون جغرافيته عرضة للخطر والاختراق من قبل مجموعات عسكرية تابعة لفصائل ومنظمات مقاومة.

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