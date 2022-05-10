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متحدث: اصلاح الدعم الحكومي سيتحقق بارادة الحكومة ومواكبة الشعب

متحدث: اصلاح الدعم الحكومي سيتحقق بارادة الحكومة ومواكبة الشعب
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي بان السر في نجاح مشروع اصلاح الدعم الحكومي يعود لارادة الحكومة الجادة والمواكبة من الشعب.

العالم - ايران

واشار بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر الاثنين الى الحوار المباشر لرئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي مع الشعب وكتب: ان رئيس الجمهورية شرح للشعب بصورة شفافة مساء اليوم في خامس تقرير له للشعب ابعاد مشروع اضفاء الطابع الشعبي والتوزيع العادل للدعم الحكومي.

واعتبر متحدث الحكومة الارادة الجادة للحكومة والمواكبة من الشعب سر نجاح مشروع اصلاح الدعم واضاف: ان الخطوة الاولى لهذا المشروع جارية حاليا بايداع الدعم المعيشي في حساب المواطنين.

وكان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي قد اعتبر هذه السياسة بانها نوع من اضفاء الطابع الشعبي والتوزيع العادل للدعم الحكومي وليس الغائه واضاف: من الان فصاعدا سيصل المال مباشرة الى يد الشعب وبامكانهم هم انفسهم ان يتصرفوا به كيفما يرتأون. لقد اخذنا بنظر الاعتبار استهلاك الفرد الواحد واقترحت منظمة التخطيط والميزانية منح كل فرد من الشرائح الثلاث الاولى الادنى اقتصاديا من شرائح المواطنين العشرة 400 الف تومان ومن الرابعة حتى العاشرة 300 الف تومان شهريا.

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متحدث: اصلاح الدعم الحكومي سيتحقق بارادة الحكومة ومواكبة الشعب

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