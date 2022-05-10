الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

موريتانيا تبحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر مواجهة التهديدات الأمنية

موريتانيا تبحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر مواجهة التهديدات الأمنية
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدفاع الموريتاني حنان ولد سيدي، بالعاصمة نواكشوط، مع رؤساء أركان دول الميدان الأعضاء في "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، سبل مواجهة التهديدات الأمنية.

العالم - موريتانيا

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن الوزير بحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر -بحضور قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان- سبل تعزيز التدابير الكفيلة بالتصدي لمختلف التهديدات الأمنية المشتركة، والحد من تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول، والعمل على تكثيف التنسيق في كافة المجالات العسكرية.

حضر اللقاء الفريق سالفيو مودي قائد أركان الجيش النيجيري، واللواء عثمان وولى قائد الأركان العامة المساعد للجيش المالي، واللواء حسنات بن القاسم رئيس دائرة الاستعلامات والتحضير بالجيش الجزائري.

كان القادة العسكريون للدول الأربع قد اختتموا، مساء أمس الاثنين، في نواكشوط، أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان التي تضم كلًا من الجزائر ومالي والنيجر بالإضافة إلى موريتانيا.

وأكد بيان للجيش الموريتاني أن قادة الأركان الأربعة بحثوا التنسيق المشترك بين جيوش الدول الأربع، والتعاون العسكري، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

روابط ذات صلة

موريتانيا تدين الهجوم الإرهابي بغرب سيناء وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

موريتانيا تدعو مواطنيها عدم الاقتراب من المنطقة العازلة المغربية

مالي: مصادرة 50 كلغ من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

1200 شركة محلية واجنبية تشارك في معرض ايران الدولي لصناعة النفط

العراق.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل الفياض

ايران تدين العملية الارهابية ضد الجيش المصري في سيناء

اليمن: ما هي سيناريوهات نجاح تشكيل فريق العليمي؟

متحدث: اصلاح الدعم الحكومي سيتحقق بارادة الحكومة ومواكبة الشعب

موريتانيا تبحث مع قادة أركان الجزائر ومالي والنيجر مواجهة التهديدات الأمنية