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صحيفة عبرية: بايدن يفكر فى زيارة مستشفى فلسطينى بالقدس المحتلة

صحيفة عبرية: بايدن يفكر فى زيارة مستشفى فلسطينى بالقدس المحتلة
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل في الـ24 من أبريل دعوة رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة "تل أبيب".

العالم - الأميركيتان

وقال مصدر "إسرائيلي" يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة مستشفى المقاصد أكبر مركز طبي فلسطيني في القدس المحتلة خلال الزيارة المخطط لها الشهر المقبل، ستكون في إطار مبادرة أمريكية بخصوص المستشفى.

وذكر المصدر أن بايدن سيزور المستشفى بدون مرافقين من المسؤولين "الإسرائيليين"، والذي سينظر إليه على أنه لا يعترف بما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على ذلك الجزء من القدس المحتلة.

ولم يقم أي رؤساء للولايات المتحدة سابقين بزيارات مماثلة.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار مبادرة أمريكية بخصوص المستشفى، ما قد يعني تجديد التمويل بعد أن قطعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 25 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس المحتلة، حسب "سي إن إن".

إلى ذلك، صرح مسؤول "إسرائيلي" لـشبكة "CNN" بأن الرئيس الأمريكي يفكر في زيارة القدس المحتلة، خلال زيارته المرتقبة للكيان الإسرائيلي.

وبين أنه من المرجح أن ينظر إلى زيارة بايدن إلى المنطقة ذات الغالبية الفلسطينية من المدينة، والتي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، على أنها بادرة دعم للفلسطينيين.

وحذر المسؤول الإسرائيلي من أن بايدن قد يزور مستشفى المقاصد الذي يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين بمن فيهم سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وأوضح المسؤول "الإسرائيلي" أن الخطط بشأن الزيارة لم تنته بعد.

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