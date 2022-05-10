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1200 شركة محلية واجنبية تشارك في معرض ايران الدولي لصناعة النفط

1200 شركة محلية واجنبية تشارك في معرض ايران الدولي لصناعة النفط
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت شركة النفط الايرانية، ان المعرض الدولي السادس والعشرين لصناعة النفط في ايران سيبدا اعماله اعتبارا من 13 الى 16 ايار الحالي، ويضم 1200 شركة محلية واجنبية على مساحة 40 الف متر مربع.

العالم - ايران

واكدت الوزارة في بيان لها اليوم، ان معرض صناعة النفط الدولي، يشكل رمزا لاقتدار وسياسات وزارة النفط الايرانية على صعيدي الاقتصاد وتقنية الطاقة.

واضاف هذا البيان، ان اعين الكثيرين اليوم متجهة صوب صناعة النفط الايرانية اكثر من اي امر اخر؛ وذلك في ضوء الحظر الراهن وتاثيره على اداء وزارة النفط الوطنية في هذا الخصوص.

كما لفت البيان، بان تنظيم المعرض الدولي السادس والعشرين لصناعة النفط في ايران، وسط التطورات والتوترات المختلفة التي تطال قطاع الطاقة اليوم، سيسلط مزيد من الاضواء على هذا الحدث الدولي الهام.

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