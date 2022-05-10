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شاهد.. الحدث المهم وراء استنفار المقاومة خلال مناورة الاحتلال؟

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اشار الكاتب السياسي محمد أبوقمر الى ان مناورة كيان الاحتلال الاسرائيلي تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية لمعركة سيف القدس، من اجل اعادة صورة الردع التي كان يتغنى بها سابقاً وانهارت خلال هذه المعركة.

خاص بالعالم

وقال أبوقمر مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك الكثير من التقارير والتحقيقات العبرية خلال الاشهر الماضية تحدثت بوضوح بانهيار قوة الردع الاسرائيلية امام قطاع غزة، معتبراً ان ادعاء كيان الاحتلال الاسرائيلي بانه يتحضر لسيناريو تداعيات محاولة اغتيال رئيس مكتب حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ربما تكون الآلة الاسرائيلية تلعب على هذا الوتر.

واوضح أبوقمر، البروباغندا والاستعراضات الاسرائيلية تأتي في اطار التهديدات، لكن ليس لها نصيب على ارض الواقع، على اعتبار تغريدة الناطق باسم كتائب عزالدين القسام ابوعبيدة قبل يومين، عندما قال ان اي محاولة لاغتيال قائد حماس فهي انذار وقد يقلب كل المنطقة وستفتح بابا على الاحتلال من ابواب جهنم، ورأى ان تهديد المقاومة الفلسطينية تحدثت عن اكثر من جبهة في المنطقة.

واضاف ابوقمر، ان كل رسائل غزة التي ترسلها تعزز من قدراتها وان كل المؤشرات تشير الى ان المقاومة في استنفار وجاهزة للرد على اي اعتداء اسرائيلي مباغت قد يقوم به الاحتلال اثناء مناورته، وان اي معركة مع العدو ستكون مصيرها كسيف القدس التي انتهت بعدما غطت صواريخ المقاومة كل سماء فلسطين المحتلة.

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شاهد.. الحدث المهم وراء استنفار المقاومة خلال مناورة الاحتلال؟

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