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"الأورومتوسطي": غالبية اليمنيين يكافحون يوميا لتجنب المجاعة

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن غالبية اليمنيين، يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى المجاعة، بفعل شن تحالف العداون حربه على اليمن.

العالم - اليمن

ولفت المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر يوم الاثنين، "يعاني اليمنيون بفعل النزاع المستمر أزمة إنسانية صعبة تمس جوانب حياتهم كافة".

وأضاف أن "غالبيتهم (اليمنيون) لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية ويكافحون يوميا من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت".

وفي 17 آذار/ مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن، كانت تسعى للحصول على 4.27 مليارات دولار، لـ17.3 مليون يمني.



وحتى نهاية 2021، كبد العدوان اقتصاد اليمن خسائر بـ126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

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