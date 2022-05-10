محكمة جزائرية تؤجل محاكمة شقيق "بوتفليقة" إلى 23 مايو

العالم - الجزائر

وسبق لرئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد أن أجل يوم 18 أبريل 2022 محاكمة شقيق الرئيس الراحل ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى 9 مايو.

والتأجيل كان بطلب من هيئة دفاع السعيد بوتفليقة من أجل تحضير الملف والاطلاع عليه، إلى جانب غياب هيئة دفاع المتهم علي حداد.

وإلى ذلك طالب عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق الذي يمثل في قضية الحال كشاهد، من القاضي عدم حضور الجلسة والاكتفاء بسماع شهادته عن طريق المحاكمة المرئية من سجن قليعة.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد برمج محاكمة السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو"، علي حداد يوم الاثنين 18 أفريل، حيث يتابعان في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

وكشفت صحيفة "الشروق" أن شقيق الرئيس الراحل متابع في ملف الحال بـ 6 تهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.