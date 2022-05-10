سوريا.. إصابات باقتتال بين مسلحين موالين لتركيا في رأس العين

العالم-سوريا

ونقلت "سانا"، عن مصادر محلية من داخل مدينة رأس العين أن "اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين مرتزقة الاحتلال التركي في المدينة وأدت إلى إصابة عدد منهم".

وبينت المصادر أن "الاشتباكات أدت أيضاً إلى هلع وفوضى في المدينة ووقوع خسائر مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم".

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن "مجموعة مما يسمى “فرقة الحمزة” الإرهابية المدعومة من النظام التركي أقدمت على الاعتداء بالضرب على ثلاث عائلات جانب جامع البخاري وسط مدينة رأس العين والتنكيل بأفرادها لإجبارهم على ترك منازلهم والتنازل عنها بهدف الاستيلاء عليها".

وبحسب وكالة سانا، تأتي جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق مخططاته للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم لإسكان الإرهابيين التابعين له وعائلاتهم فيها وفرض واقع ديمغرافي جديد يمهد لتكريس احتلاله لهذه المناطق.