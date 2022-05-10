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ماكرون يحبط آمال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

ماكرون يحبط آمال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أحبط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آمال أوكرانيا في الانضمام المحتمل للاتحاد الأوروبي.

العالم - أوروبا

واقترح ماكرون إنشاء منظمة سياسية أوروبية تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل.

لكن هذه الفكرة التي اعتبرها المستشار الألماني أولاف شولتس "مثيرة للاهتمام بشدة" خلال اجتماع مع ماكرون في برلين، من المرجح أن تولد بعض الإحباط بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكشف الرئيس الفرنسي عن المقترح خلال خطاب ألقاه في مدينة ستراسبورغ هو الأول له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه.

وقال إن هذه "المنظمة السياسية الأوروبية" التي أوضح خطوطها العريضة المحتملة في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع أولاف شولتس، يمكن أن توفر "شكلاً آخر من أشكال التعاون".

وأوضح أن هذه المنظمة "ستسمح للأمم الأوروبية الديموقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن".

يمكن لأوكرانيا وكذلك دول أخرى على طريق العضوية مثل البوسنة والهرسك، أن تصبح أعضاء في المنظمة في انتظار استكمال إجراءات العضوية التي تستغرق أمداً طويلاً قد يصل إلى "عقود". كما يمكن لبريطانيا أن تنضم إليها للتنسيق أكثر مع دول الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه.

كما أشار إلى الدول التي تحاول الانضمام إلى الاتحاد "منذ عقود" ولم تلبِّ كل شروطه.

وقال المستشار الألماني إنه "سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه مع" ماكرون.

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