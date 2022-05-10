الرئيس القرغيزي يهنئ نظيره الايراني بالذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

العالم - ايران

وقدّم الرئيس القرغيزي في البرقية احر التهاني والتبريكات بالمناسبة وقال: ان البلدين حققا نتائج مهمة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والانساني وكذلك في مجال توفير الامن.

واضاف: ان التعاون بين جمهورية قرغيزيا والجمهورية الاسلامية الايرانية يتقدم بنجاح في اطار منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ومنظمة شنغهاي للتعاون وسائر المنظمات الدولية.

ووجّه جباروف الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لتمويل مشاريع ثقافية ورياضية في قرغيزيا وتقديم مساعدات انسانية مرتين في فترة تفشي فيروس كورونا، معربا عن اعتقاده بان علاقات الصداقة المبنية على الاحترام والثقة المتبادلة وحسن التفاهم ستخدم رخاء وازدهار شعبي البلدين وترفع التعاون بينهما الى مستوى جديد.