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الرئيس القرغيزي يهنئ نظيره الايراني بالذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الرئيس القرغيزي يهنئ نظيره الايراني بالذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي برقية تهنئة من نظيره القرغيزي صدر جباروف لمناسبة الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم - ايران

وقدّم الرئيس القرغيزي في البرقية احر التهاني والتبريكات بالمناسبة وقال: ان البلدين حققا نتائج مهمة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والانساني وكذلك في مجال توفير الامن.

واضاف: ان التعاون بين جمهورية قرغيزيا والجمهورية الاسلامية الايرانية يتقدم بنجاح في اطار منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ومنظمة شنغهاي للتعاون وسائر المنظمات الدولية.

ووجّه جباروف الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لتمويل مشاريع ثقافية ورياضية في قرغيزيا وتقديم مساعدات انسانية مرتين في فترة تفشي فيروس كورونا، معربا عن اعتقاده بان علاقات الصداقة المبنية على الاحترام والثقة المتبادلة وحسن التفاهم ستخدم رخاء وازدهار شعبي البلدين وترفع التعاون بينهما الى مستوى جديد.

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