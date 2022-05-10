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لبنان يقرر ان يوم 25 ايار عيد للمقاومة والتحرير

لبنان يقرر ان يوم 25 ايار عيد للمقاومة والتحرير
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مذكّرةً إداريّةً تقضي بإقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

العالم - لبنان

جاء في المذكّرة: يُعلن يوم الأربعاء في الخامس والعشرين من شهر أيّار 2022 يوم عطلة وطنيّة، بمناسبة عيد المقاومة والتّحرير، وتُقفل كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات وكلّ المدارس والجامعات.

وجاء أيضا فيها، تُخصَّص الحصّة الأولى من يوم الخميس الواقع فيه 26-05-2022 في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، لشرح أهميّة هذه المناسبة الوطنيّة. يحيي اللبنانيون هذا اليوم سنوياً باحتفالات رسمية وشعبية، ففي هذا اليوم عام 2000 م نجحت المقاومة بدحر الجيش الصهيوني عن اراضي جنوب لبنان دون حصول اي مفاوضات أو اتفاقيات مع إسرائيل.

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لبنان يقرر ان يوم 25 ايار عيد للمقاومة والتحرير

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