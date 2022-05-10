رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي"

العالم - أسيا والباسفيك

وتابع الرئيس، أن بلاده ستعمل على تحسين الاقتصاد وجودة الحياة في كوريا الشمالية "إذا ما أوقفت برنامجها النووي بصورة حقيقية"، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وأكد يون سيوك يول، أنه سيعمل على إعادة بناء كوريا الجنوبية، بطريقة يصبح فيها الشعب هو الصاجب الحقيقي للدولة.

وتابع أن الديمقراطية ونظام اقتصاد السوق، هما ما سيتم بناء كوريا الجنوبية عليهما.

وتم نصيب الرئيس الجديد وهو العشرون لكوريا الجنوبية، لدورة رئاسية، اليوم الثلاثاء، في حي يوئيدو بسيوؤل العاصمة. وحضر حفل التنصيب 41 ألف شخص.