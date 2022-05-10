ايران تستهدف رفع ايرادات البتروكيماويات الى 27 مليار دولار

العالم - ايران

واوضح " حسن عباسي زادة" في اجتماع مع كبار مدراء الشركات القابضة للبتروكماويات، أنه سيتم تعزيز رفد المجمعات بـ 5 ملايين طن من اللقيم بهدف رفع الانتاج الى 80 مليون طن وتحقيق ايرادات بـ 27 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2023.

وأستطرد أنه تم انتاج 65 مليون طن منتجات بتروكيماوية في السنة الماضية ( إنتهت 20 مارس/آذار 2022)، حيث بلغت المنتجات النهائية منها 35 مليون طن، 10 ملايين تدفقت على السوق المحلية و25 مليون طن توجهت للصادرات.

وأشار أن تدفقات العملة الصعبة لقطاع البتروكيماويات بالسنة الماضية على منظومة "نيما" الالكترونية ( مخصصة لعرض المصدرين العملة وبيعها على المستوردين) بلغت 8 مليارات دولار.