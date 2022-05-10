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افتتاح المعرض الدولي للتكنولوجيا في طهران

افتتاح المعرض الدولي للتكنولوجيا في طهران
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح المعرض الدولي الحادي عشر للابتكار والتكنولوجيا (اینوتکس 2022) بحضور 400 شركة ناشئة وشركات قائمة على المعرفة في حديقة برديس للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة طهران.

العالم - ايران

والمعرض هو حدث فريد من نوعه في النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا في إيران، والذي يقام كل عام من قبل حديقة برديس للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة رواد الأعمال والخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ومن مزايا إقامة المعرض تسهيل التعاون بين الشركات والشركات الناشئة، فضلاً عن توثیق العلاقة بالمستثمرين.

ويقام المعرض كل عام من أجل تطوير المشاركة والتعاون التكنولوجي، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والابتکار وأيضاً لخلق ثقافة الاستثمار في المجالات المبتكرة، وبالإضافة إلى العديد من الاحداث والفعاليات التي تقام على هامش المعرض.

وسیشارک مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتکنولوجیة "سورنا ستاري"، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "عيسى زارع بور" ومدير حديقة برديس التقني "مهدي صفاري نيا"، ومجموعة من النشطاء في مجال الابتكار والتكنولوجيا فی مراسم الافتتاح الرسمی للمعرض عصر اليوم الثلاثاء.

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افتتاح المعرض الدولي للتكنولوجيا في طهران