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عون: لبنان لم يعد يتحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه

عون: لبنان لم يعد يتحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه".

العالم-لبنان

وأكّد عون في مقابلة صحفية مع جريدة "الجمهورية" اللبنانية نشرت اليوم الثلاثاء، أنه "أصبح صعباً علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا"، مشيراً إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة".

ولفت الرئيس اللبناني، إلى أنه: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا"، مؤكداً بأنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علماً أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة".

وشدد عون، على أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، إذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان".

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