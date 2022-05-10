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جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الرجبي في سلوان + فيديو

الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، بعمليات هدم لمنزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وسط تكبيرات من المقدسيين المتواجدين بالمكان.

العالم - فلسطين

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الرجبي، وذلك بعد اقتحام المنزل وإخلائه من قاطنيه، وسط تعزيزات وحشود عسكرية انتشرت في محيط البناية.

وأخطرت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، عائلة الرجبي، بهدم منزلها المكون من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، والذي يقطنه نحو 30 فردا، بحجة البناء دون ترخيص.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وفق خطط ممنهجة، لتهويد المناطق الفلسطينية وتهجير أهلها منها.

ويهدم الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية ضمن سياسة قديمة انتهجها منذ نكبة عام 1948، وقد هدم أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

سلوان

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جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الرجبي في سلوان + فيديو