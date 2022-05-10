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العراق.. القبض على 3 إرهابيين يجمعون المعلومات في كركوك

العراق.. القبض على 3 إرهابيين يجمعون المعلومات في كركوك
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على إرهابيتين اثنتين وإرهابي كانوا يقومون بجمع المعلومات عن الجيش والحشد في كركوك.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 والتي اشارت الى تواجد ارهابيتين اثنتين وارهابي ينتمون الى ما تسمى (فرقة نهاوند) التابعة الى عصابات داعش الارهابي يقومون بجمع المعلومات عن اماكن وتحركات قطعات الجيش والحشد العشائري وتزويد المجاميع الارهابية بها لتنفيذ عملياتهم الارهابية".

وأضاف البيان: "وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات مقر اللواء 51 والفوج الاول وبمشاركة قوة من اللواء للتحرك على الاهداف الثلاثة والقاء القبض عليهم بعد استحصال مذكرة قبض قضائية بحقهم وفق احكام المادة 4 إرهاب، في قرية شميط بقضاء الحويجة كركوك"، مشيراً إلى أن الإرهابيين "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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