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تقرير أمريكي: نشاط الولايات المتحدة في أوكرانيا لا يعيدها لمركز القيادة في العالم ولا يمنع تقسيمها

تقرير أمريكي: نشاط الولايات المتحدة في أوكرانيا لا يعيدها لمركز القيادة في العالم ولا يمنع تقسيمها
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تحدث تقرير أمريكي عن نتيجة تدخل واشنطن في حرب أوكرانيا، عبر تزويد نظام كييف بالأسلحة العسكرية المختلفة لمواجهة الجيش الروسي.

العالم - الأميركيتان

وأشار كاتب التقرير، أندرو باسيويز، في مجلة "The American Conservative" إلى أن واشنطن ستكون مخطئة كثيرا في حال اعتبرت أن مشاركتها الرئيسية في حرب أوكرانيا قد تساعدها على استعادة زمام القيادة والزعامة الدولية.

واعتبر الكاتب أن "واشنطن تشن صراعات مسلحة عدة في مختلف أصقاع العالم ومنها باسم الحرية حتى لو كانت تستند إلى طموحات إمبراطورية علنية أو خفية".

وفقا لباسيويز، يجب على السلطات الأمريكية أولا وقبل كل شيء التعامل مع مشاكلها الخاصة والتي تستمر بتقسيم المجتمع الأمريكي، مضيفا أن "تصاعد الخلافات حول الحدود والهجرة والجريمة والشرطة وحيازة السلاح والمناهج وأزمة المناخ ويبدو أنها لا حل لها لدى الإدارة الأمريكية".

واعتبر كاتب التقرير أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة لم يكن مستعداً للالتزامات المنوطة به، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "جو بايدن أثبت أنه ممل وغير فعال وعرضة لزلات اللسان ومن الواضح أنه غير قادر على إعطاء البلاد دفعة جديدة".

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